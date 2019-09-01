Зеленский назвал основные вопросы, которые хотел бы обсудить на встрече с Трампом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вопросы экономического сотрудничества Украины и США является первоочередной задачей украинской власти. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью, которое транслировал канал "1+1", передает УНН.

По словам главы государства, США - стратегический партнер Украины в экономике, энергетике, безопасности энергетического сектора, независимости, ОПК. Поэтому на встрече Зеленского и Дональда Трампа украинский лидер намерен договориться о ряде пунктов, которыеподдержат Украину.

"С президентом надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем - что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "пожалуйста, дайте нам немного денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать"- нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки. Поэтому давайте вместе работать", - считает Владимир Зеленский.

Президент заявил, что США поддерживают Украину. "Есть еще вопросы международных отношений, вопросы решения о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают", - сообщил Зеленский.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Несмотря на это, американский лидер отменил запланированный визит в республику из-за приближения на Соединенные Штаты урагана. Во время этого визита американский президент должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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