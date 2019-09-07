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Трамп має намір припинити допомогу нелояльних США країнам

Трамп має намір припинити допомогу нелояльних США країнам

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перерозподілу допомоги іншим державам на користь країн, що підтримують політику Вашингтона, а нелояльним і зовсім може бути відмовлено у виділенні коштів. Про це повідомила в п’ятницю газета Politico, в розпорядженні якої є відповідний проект, передає УНН.

Однією з причин є бажання США обзавестися новими союзниками на тлі зростаючої конкуренції з Росією і Китаєм за геополітичний вплив. Таким чином, зазначає видання, буде порушений негласний принцип надання сприяння з гуманітарних, а не політичних міркувань.

Відповідно до розробленного плану, Вашингтон перестане допомагати країнам, що не поділяють його підходи на міжнародній арені і що дорівнює, наприклад, на Китай. Це може торкнутися ряду держав Азії, Африки та Латинської Америки.

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Крім того, стратегія дозволить США не тільки заощадити, але і забезпечити “лідерство в глобальній енергосистемі”. Тим часом чіткі критерії “лояльності” в плані не позначені, хоча Трамп і його оточення неодноразово говорили, що визначальним фактором може стати солідарне голосування в міжнародних організаціях, насамперед в ООН.

Politico не має даних, коли Білий дім оприлюднить ініціативу і взагалі стане втілювати її в життя. В адміністрації США не стали коментувати статтю.

Як повідомляв УНН, у Держдепі США пояснили затримку військової допомоги Україні внутрішніми процесами в державі.

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