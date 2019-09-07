Трамп має намір припинити допомогу нелояльних США країнам

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перерозподілу допомоги іншим державам на користь країн, що підтримують політику Вашингтона, а нелояльним і зовсім може бути відмовлено у виділенні коштів. Про це повідомила в п’ятницю газета Politico, в розпорядженні якої є відповідний проект, передає УНН.