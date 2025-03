У Конгресі США представили резолюцію проти повернення Росії до G7

Резолюція стала відповіддю на недавню заяву президента Дональда Трампа про те, що він має намір запросити російського президента Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки.

Сайрес активно підтримує Україну, виступає проти порушення Росією міжнародних норм.

“Ми не можемо дозволити, щоб порушення Росією прав людини у Криму та Україні лишились непокараними”, — твітував він у березні 2018-го року.

We cannot allow Russia’s transgressions against human rights in Crimea and Ukraine to go unpunished. Spoke with Ukrainian activists and @NEDemocracy today about what can be done. pic.twitter.com/WLH9ASbeOK

— Albio Sires (@RepSires) May 24, 2018

“Членство Росії у Великій вісімці було призупинено в 2014 році, як прямий результат її дій в Україні, включно з незаконним захопленням Кримського регіону”, — заявив конгресмен Сайрес — “Майбутнє включення Росії в групу прив’язане до конкретної умови — поваги до суверенітету і територіальної цілісності України”.

Today, I introduced a resolution disapproving Russia’s inclusion in future G-7 summits until it respects the territorial integrity of its neighbors and adheres to the standards of democratic societies. Read my full statement here: https://t.co/f2zfO4i8ED

— Albio Sires (@RepSires) August 30, 2019

За його словами, з 2014 року Росія не лише не змінила курс, але і активізувала агресивні дії в Україні і намагалася підірвати демократичні інститути у багатьох інших країнах, включно із США.

“Якщо президент Трамп ігнорує встановлені міжнародним співтовариством умови включення Росії до Великої сімки, він йде проти американського законодавства і консенсусу в міжнародному співтоваристві”, — підкреслив Сайрес — “Він також послаблює нашу здатність вести переговори, в черговий раз показуючи президенту Путіну, що його агресивні дії не спричинять заявлених наслідків. Я твердо переконаний, що ми не повинні дозволяти Росії повернутися до Великої сімки, поки вона не припинить окупацію української території і не буде дотримуватися стандартів демократичних суспільств”.

Резолюція засуджує атаки Росії на демократичні суспільства по всьому світу, підтверджує, що Палата представників підтримує виключення Росії з Великої вісімки, і закликає всіх лідерів Великої сімки виступити проти повернення Росії в групу, поки вона не виконає раніше поставлені вимоги.

Як передавав УНН, США сподіваються, що Зеленський започаткує новий етап у Нормандському форматі.