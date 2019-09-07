У Конгресі США представили резолюцію проти повернення Росії до G7

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Конгресмен-демократ Альбіо Сайрес представив резолюцію, спрямовану проти включення Росії до складу учасників майбутніх самітів Великої сімки, поки вона не почне поважати територіальну цілісність сусідніх країн і дотримуватися стандартів демократичного суспільства. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.