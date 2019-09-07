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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106873 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119516 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117337 просмотра

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В Конгрессе США представили резолюцию против возвращения России в G7

В Конгрессе США представили резолюцию против возвращения России в G7

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Конгрессмен-демократ Альбио Сайрес представил резолюцию, направленную против включения России в состав участников будущих саммитов Большой семерки, пока она не начнет уважать территориальную целостность соседних стран и придерживаться стандартов демократического общества. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента Дональда Трампа о том, что он намерен пригласить российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.

Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.

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“Мы не можем позволить, чтобы нарушение Россией прав человека в Крыму и Украине остались безнаказанными”, — писал он в своем Twitter в марте 2018 года.

We can not allow Russia’s transgressions against human rights in Crimea and Ukraine to go unpunished. Spoke with Ukrainian activists and @NEDemocracy today about what can be done. pic.twitter.com/WLH9ASbeOK

— Albio Sires (@RepSires) May 24, 2018

“Членство России в Большой восьмерке было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона”, — заявил конгрессмен Сайрус — “Будущее включение России в группу привязано к конкретной условия — уважения суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Today, I introduced a resolution disapproving Russia’s inclusion in future G-7 summits until it respects the territorial integrity of its neighbors and adheres to the standards of democratic societies. Read my full statement here: https://t.co/f2zfO4i8ED

— Albio Sires (@RepSires) August 30, 2019

По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.

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“Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условии включения России в Большой семерки, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе”, — подчеркнул Сайрус — “Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не приведут к заявленным последствиям. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться к Большой семерки, пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет придерживаться стандартов демократических обществ”.

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров Большой семерки выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.

Как сообщал УНН, США надеются, что Зеленский начнет новый этап в нормандской формате.

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