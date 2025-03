В Конгрессе США представили резолюцию против возвращения России в G7

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента Дональда Трампа о том, что он намерен пригласить российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.

Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.

“Мы не можем позволить, чтобы нарушение Россией прав человека в Крыму и Украине остались безнаказанными”, — писал он в своем Twitter в марте 2018 года.

We can not allow Russia’s transgressions against human rights in Crimea and Ukraine to go unpunished. Spoke with Ukrainian activists and @NEDemocracy today about what can be done. pic.twitter.com/WLH9ASbeOK

— Albio Sires (@RepSires) May 24, 2018

“Членство России в Большой восьмерке было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона”, — заявил конгрессмен Сайрус — “Будущее включение России в группу привязано к конкретной условия — уважения суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Today, I introduced a resolution disapproving Russia’s inclusion in future G-7 summits until it respects the territorial integrity of its neighbors and adheres to the standards of democratic societies. Read my full statement here: https://t.co/f2zfO4i8ED

— Albio Sires (@RepSires) August 30, 2019

По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.

“Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условии включения России в Большой семерки, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе”, — подчеркнул Сайрус — “Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не приведут к заявленным последствиям. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться к Большой семерки, пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет придерживаться стандартов демократических обществ”.

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров Большой семерки выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.

