Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу стран, поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств. Об этом сообщила в пятницу газета Politico, в распоряжении которой есть соответствующий проект, передает УНН.
Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Таким образом, отмечает издание, будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.
Согласно разработанного плана, Вашингтон перестанет помогать странам, которые не разделяют его подходы на международной арене и равной, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.
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Кроме того, стратегия позволит США не только сэкономить, но и обеспечить “лидерство в глобальной энергосистеме”. Между тем четкие критерии “лояльности” в плане не обозначены, хотя Трамп и его окружение неоднократно говорили, что определяющим фактором может стать солидарном голосовании в международных организациях, прежде всего в ООН.
Politico не имеет данных, когда Белый дом обнародует инициативу и вообще станет воплощать ее в жизнь. В администрации США не стали комментировать статью.
Как сообщал УНН, в Госдепе США объяснили задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве.