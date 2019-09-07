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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106275 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110814 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123346 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149926 просмотра

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Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам

Киев  •  УНН

 • 11536 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу стран, поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств. Об этом сообщила в пятницу газета Politico, в распоряжении которой есть соответствующий проект, передает УНН.

Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Таким образом, отмечает издание, будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.

Согласно разработанного плана, Вашингтон перестанет помогать странам, которые не разделяют его подходы на международной арене и равной, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

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Кроме того, стратегия позволит США не только сэкономить, но и обеспечить “лидерство в глобальной энергосистеме”. Между тем четкие критерии “лояльности” в плане не обозначены, хотя Трамп и его окружение неоднократно говорили, что определяющим фактором может стать солидарном голосовании в международных организациях, прежде всего в ООН.

Politico не имеет данных, когда Белый дом обнародует инициативу и вообще станет воплощать ее в жизнь. В администрации США не стали комментировать статью.

Как сообщал УНН, в Госдепе США объяснили задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве.

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