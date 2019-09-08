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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106304 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110840 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117073 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123361 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп отменил встречу с президентом Афганистана и лидерами талибов

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана и лидерами талибов

Киев  •  УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Американский президент Дональд Трамп отменил запланированную на 8 сентября встречу с лидерами талибов и президентом Афганистана Ашраф Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу в Twitter, передает УНН.

“Втайне практически от всех ключевые лидеры талибов и отдельно (от них) президент Афганистана собирались встретиться со мной в (загородной резиденции президента США) Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они (талибы) признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших крупных солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых участвовали США)”, — написал Трамп.

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Напомним, ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова — Гренландии.

А после этого, на фоне растущей угрозы урагана “Дориан” на территории вблизи США, Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, который планировался на первые числа сентября.

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