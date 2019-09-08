Трамп отменил встречу с президентом Афганистана и лидерами талибов

“Втайне практически от всех ключевые лидеры талибов и отдельно (от них) президент Афганистана собирались встретиться со мной в (загородной резиденции президента США) Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они (талибы) признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших крупных солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых участвовали США)”, — написал Трамп.

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Напомним, ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова — Гренландии.

А после этого, на фоне растущей угрозы урагана “Дориан” на территории вблизи США, Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, который планировался на первые числа сентября.

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