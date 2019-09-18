Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Совет Безопасности ООН 17 сентября единогласно одобрил продление политической миссии ООН в Афганистане, в последний момент сумев преодолеть сопротивление Китая, который угрожал заблокировать резолюцию, если в тексте не будет упоминания про инфраструктурный проект "Один пояс - один путь". Об этом сообщает УНН опираясь на информацию "Радио Свобода" и "Голос Америки".
В итоговом варианте текста, который подготовили Германия и Индонезия, проект не упоминается, сообщает “Голос Америки”.
Резолюции, что санкционировали миссию в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах, включали формулировки, которые приветствуют такие инициативы, как “Один пояс — один путь”, в интересах развития торговли и транспортной системы, однако в марте США и некоторые другие члены Совета Безопасности заявили, что больше не поддерживают такой текст.
Тогда члены Совбеза договорились продлить мандат миссии ООН по содействию Афганистану на полгода. Этот срок истекает 17 сентября. Голосование, сначала назначено на понедельник, 16 сентября, перенесли на вторник, чтобы провести дальнейшие переговоры, поскольку Китай дал понять, что готов заблокировать резолюцию.
Для принятия резолюции необходимо девять голосов “за” и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности США, Китая, Франции, России и Великобритании.
Миссия ООН в Афганистане, которая начала работу в 2002 году, помогает стране готовиться к намеченным на 28 сентября выборов и нацелена на продвижение мирных переговоров между афганским правительством и Талибаном.
Переговоры с США и Талибаном ранее в этом месяце закончились.
Сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских военнослужащих и тысячи военных из других стран НАТО.
Напомним, в августе этого года в ООН сообщили о высокое число жертв в Афганистане за более чем два года.