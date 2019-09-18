Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Афганистане

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Совет Безопасности ООН 17 сентября единогласно одобрил продление политической миссии ООН в Афганистане, в последний момент сумев преодолеть сопротивление Китая, который угрожал заблокировать резолюцию, если в тексте не будет упоминания про инфраструктурный проект "Один пояс - один путь". Об этом сообщает УНН опираясь на информацию "Радио Свобода" и "Голос Америки".