Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Тактическая авиация противника активно действует на востоке и юге Украины
Акции Tesla взлетели: компания планирует выпустить более доступные электромобили до конца текущего года
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно
Популярные
В Кременчуге прогремел взрыв
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"
Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре
Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко
В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Тактическая авиация противника активно действует на востоке и юге Украины
В восточных и южных регионах Украины зафиксирована активность тактической авиации противника, что создает угрозу авиаударов в прифронтовых районах.
Акции Tesla взлетели: компания планирует выпустить более доступные электромобили до конца текущего года
Прибыли Tesla упали в первом квартале 2024 года, но ее обещание выпустить более доступные электромобили в этом году повысило цену акций на 11%.
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод в смоленской области рф загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов, что повлекло многочисленные взрывы.
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров
Сегодня, в последнюю среду апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного четвероногим друзьям и незаменимым помощникам незрячих людей - Международного дня собаки-поводыря.
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине.
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине
Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Данный пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше
Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно
Законопроектом предлагается отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.