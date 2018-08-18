Таксиста в Киеве посадили под арест за гибель пассажирки в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога водителю такси, который под действием наркотических средств врезался в бетонную плиту, в результате чего погибла его пассажирка. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога", - сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры.
Максимец также отметила, что водителю такси было объявлено о подозрении по ч. 2 статьи 286 УК Украины.
Было установлено, добавила она, что водитель 1980 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, превысил допустимую скорость.
Напомним, в ночь на 17 августа в Киеве таксист в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, погибла пассажирка. Полиция задержала водителя такси, который совершил смертельное ДТП в Киеве.