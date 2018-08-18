Таксиста у Києві посадили під арешт за загибель пасажирки у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави водію таксі, який під дією наркотичних засобів врізався у бетонну плиту, в результаті чого загинула його пасажирка. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави", - сказала прес-секретар столичної прокуратури.
Максимець також зазначила, що водію таксі було оголошено про підозру за ч. 2 статті 286 ККУ.
Було встановлено, додала вона, що водій 1980 року народження, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, перевищив допустиму швидкість.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня у Києві таксист у стані наркотичного сп’яніння скоїв ДТП, загинула пасажирка. Поліція затримала водія таксі, який скоїв смертельну ДТП у Києві.