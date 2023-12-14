"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф
Киев • УНН
путин заявляет, что россии не нужна новая мобилизация
Российский диктатор владимир путин заявил на пресс-конференции, что у россии якобы нет необходимости мобилизовать в ряды армии новых военнослужащих, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, будет ли новая волна мобилизации в рф, путин заявил, что такой необходимости нет. По его словам, в прошлом году во время частичной мобилизации, рф удалось призвать 300 тыс. человек, из которых 244 тыс. якобы находятся на войне с Украиной.
Также он добавил, что рф до конца года планировала набрать 400 тыс. контрактников. На конец года рф якобы удалось набрать 486 тыс. контрактников.
Также по его словам, 1500 человек ежедневно подписывают контракты с оккупационной армией.
"Зачем нам мобилизация? На сегодня такой необходимости нет", - резюмировал путин.
Напомним
Накануне "прямой линии" с участием российского президента рф владимира путина, хакеры атаковали официальный сайт кремля.
"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф
путин заявляет, что россии не нужна новая мобилизация.
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