Такие собаки встречаются одна на сто: история корги Элтона и его 17-летней владелицы, которые помогали искать людей под завалами в Днепре

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«Я работаю тренером по спорту с собаками в коммунально-бюджетном учреждении в Павлограде – физкультурно-спортивный комплекс им. Шкуренко. В одну из секций могут прийти заниматься все желающие, в том числе и дети. Они занимаются бесплатно, за счет городского бюджета. Кто-то из них потом получает профессию, кто-то едет на чемпионат мира. Они видят пример, когда приходят взрослые и становятся спасателями, поэтому часто говорят, что сами хотят помогать», – рассказала Борисенко.

В такую секцию пришла и Мария – 17-летняя владелица корги по имени Элтон – с трехмесячным щенком. Занималась девушка с корги аджилити. Пес показывал хорошие результаты и уже в 2022 году они ездили в Финляндию на чемпионат мира в составе юниорской сборной Украины.

«А потом она стала настаивать на привлечении её к спасательным работам. Я ей говорю “Маш, корги, короткие лапы”. Но мы видели потенциал собаки. Как и Мария, она очень сильная и выносливая. Мы стали пробовать, потом сдавали норматив. Собака все отрабатывала, получала аттестации», – вспоминает Борисенко.

Так корги Элтон вместе с Марией начали привлекать к поиску живых людей. Из-за несовершеннолетия девушки нужно было разрешение родителей. Но как отмечает Лариса, мама дала “зеленый свет” на все, к чему стремилась дочь. Ведь Мария считает данную деятельность смыслом своей жизни и планирует в будущем получать профессию спасателя.

«Как-то мы проводили тренировку собак по поиску тел погибших на запах. И вот Мария говорит: “я тоже хочу”. Конечно, я отказывала, потому что детей на такие миссии мы не берем. Чтобы отвлечь ее, я предложила искать сигареты. Сделали мы те закладки с сигаретами, Элтон показывает хороший результат, а потом заходит в локацию, где еще были закладки с запахом на поиск тел, начинает игнорировать сигареты и обозначать тот запах. Это было открытие, собаке очень понравилось, она была заинтересована. Я поняла, что будет слишком такой собакой пренебрегать», – рассказала тренер.

Она добавила, что на самом деле встретить такую собаку – большая редкость. По опыту госпожи Ларисы, такие собаки встречаются одна на сто. Сейчас это одна из самых мощных собак отряда, которая хорошо ищет и живых людей, и тела погибших.

Женщина, занимающаяся разведением собак, увидела целеустремленность и успехи Марии с Элтоном и подарила девушке еще одного щенка – бельгийскую овчарку малинуа по имени Пуля. Поэтому сейчас Мария занимается с двумя собаками. Пуля также успешно прошла все тренировку и ее уже приобщают к поиску людей, в том числе и на завалах в результате вражеских обстрелов. В день нашего разговора с Ларисой Борисенко Пуля успешно сработала в природной среде. Нашла тело парня, разыскиваемого Каменским отделением полиции.

Сейчас Мария – самая молодая в команде "Антарес". И хотя активно привлекается за своими питомцами на поиск людей, в том числе и в завалах многоэтажки в Днепре, однако, ее не берут на миссии, где есть риски обстрела или минные поля.

Напомним

УНН поговорил с руководительницей организации "Антарес" Ларисой Борисенко, которая рассказала, как возникла идея основания такого добровольного отряда и как работают четырехлапые спасатели.



