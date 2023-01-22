Такі собаки зустрічаються одна на сто: історія коргі Елтона та його 17-річної власниці, які допомагали шукати людей в завалах в Дніпрі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 10384 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 21313 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 32799 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 42963 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 75558 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50681 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 105400 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 76510 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62164 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119503 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 47921 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38167 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95599 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39116 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35354 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 75558 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95726 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 105400 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 227276 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 276615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35436 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39196 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30177 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34394 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49815 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Такі собаки зустрічаються одна на сто: історія коргі Елтона та його 17-річної власниці, які допомагали шукати людей в завалах в Дніпрі

Київ • УНН

 • 6003854 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Коргі Елтон, що був залучений на пошук людей в завалах багатоповерхівки в Дніпрі, довів своїми здібностями, що в рятувальних роботах можуть успішно працювати і собаки, які, на перший погляд, до цього непристосовані. Про історію Елтона УНН розповіла керівниця ГО “Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс” Лариса Борисенко, яка займалася тренуванням собаки.

Такі собаки зустрічаються одна на сто: історія коргі Елтона та його 17-річної власниці, які допомагали шукати людей в завалах в Дніпрі

Цитата

«Я працюю тренером зі спорту з собаками в комунально-бюджетній установі в Павлограді – фізкультурно-спортивний комплекс ім. Шкуренка. До однієї із секцій можуть прийти займатися всі бажаючі, в тому числі й діти. Вони займаються безкоштовно, за рахунок міського бюджету. Хтось із них потім отримує професію, хтось їде на чемпіонат світу. Вони бачать приклад, коли приходять дорослі і стають рятувальниками, тому часто говорять, що самі хочуть допомагати», – розповіла Борисенко.

В таку секцію прийшла і Марія – 17-річна власниця коргі на імʼя Елтон – з тримісячним цуценям. Займалася дівчина з коргі аджиліті. Пес показував гарні результати і вже в 2022 році вони їздили до Фінляндії на чемпіонат світу в складі юніорської збірної України.

«А потім вона стала наполягати на залученні її до рятувальних робіт. Я їй говорю “Маш, коргі, короткі лапи”. Але ми бачили потенціал собаки. Як і Марія, вона дуже сильна та витривала. Ми стали пробувати, потім здавали норматив. Собака все відпрацьовувала, отримувала атестації», – згадує Борисенко.

Так коргі Елтон разом з Марією почали залучати до пошуку живих людей. Через неповноліття дівчини потрібен був дозвіл батьків. Та як зазначає пані Лариса, мама дала “зелене світло” на все, чого прагнула донька. Адже Марія вважає дану діяльність сенсом свого життя і планує в майбутньому отримувати професію рятувальника.

«Якось ми проводили тренування собак з пошуку тіл загиблих на запах. І ось Марія говорить: “я теж хочу”. Звісно, я відмовляла, тому що дітей на такі місії ми не беремо. Щоб відволікти її, я запропонувала шукати цигарки. Зробили ми ті закладки з цигарками, Елтон показує гарний результат, а потім заходить в локацію, де ще були закладки з запахом на пошук тіл, починає ігнорувати цигарки і позначати той запах. Це було відкриття, собаці дуже сподобалося, вона була зацікавлена. Я зрозуміла, що буде занадто такою собакою нехтувати», – розповіла тренерка.

Вона додала, що насправді зустріти таку собаку – велика рідкість. З досвіду пані Лариси, такі собаки зустрічаються одна на сто. Наразі це одна з найпотужніших собак загону, яка добре шукає і живих людей, і тіла загиблих.

Жінка, що займається розведенням собак, побачила цілеспрямованість та успіхи Марії з Елтоном і подарувала дівчині ще одне цуценя – бельгійську вівчарку малінуа на імʼя Пуля. Тож наразі Марія займається з двома собаками. Пуля також успішно пройшла всі тренування і вже її долучають до пошуку людей, в тому числі і на завалах в результаті ворожих обстрілів. В день нашої розмови з Ларисою Борисенко, Пуля успішно спрацювала в природному середовищі. Знайшла тіло хлопця, якого розшукував Камʼянський відділок поліції.

Наразі Марія – наймолодша в команді “Антарєс”. І хоч активно залучається за своїми вихованцями на пошук людей, в тому числі і в завалах багатоповерхівки в Дніпрі, проте, її не беруть на місії, де є ризики обстрілу чи мінні поля.

Нагадаємо

УНН поговорив з керівницею організації “Антарєс” Ларисою Борисенко, яка розповіла, як виникла ідея заснування такого добровільного загону та як працюють чотирилапі рятівники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02