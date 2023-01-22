Такі собаки зустрічаються одна на сто: історія коргі Елтона та його 17-річної власниці, які допомагали шукати людей в завалах в Дніпрі

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«Я працюю тренером зі спорту з собаками в комунально-бюджетній установі в Павлограді – фізкультурно-спортивний комплекс ім. Шкуренка. До однієї із секцій можуть прийти займатися всі бажаючі, в тому числі й діти. Вони займаються безкоштовно, за рахунок міського бюджету. Хтось із них потім отримує професію, хтось їде на чемпіонат світу. Вони бачать приклад, коли приходять дорослі і стають рятувальниками, тому часто говорять, що самі хочуть допомагати», – розповіла Борисенко.

В таку секцію прийшла і Марія – 17-річна власниця коргі на імʼя Елтон – з тримісячним цуценям. Займалася дівчина з коргі аджиліті. Пес показував гарні результати і вже в 2022 році вони їздили до Фінляндії на чемпіонат світу в складі юніорської збірної України.

«А потім вона стала наполягати на залученні її до рятувальних робіт. Я їй говорю “Маш, коргі, короткі лапи”. Але ми бачили потенціал собаки. Як і Марія, вона дуже сильна та витривала. Ми стали пробувати, потім здавали норматив. Собака все відпрацьовувала, отримувала атестації», – згадує Борисенко.

Так коргі Елтон разом з Марією почали залучати до пошуку живих людей. Через неповноліття дівчини потрібен був дозвіл батьків. Та як зазначає пані Лариса, мама дала “зелене світло” на все, чого прагнула донька. Адже Марія вважає дану діяльність сенсом свого життя і планує в майбутньому отримувати професію рятувальника.

«Якось ми проводили тренування собак з пошуку тіл загиблих на запах. І ось Марія говорить: “я теж хочу”. Звісно, я відмовляла, тому що дітей на такі місії ми не беремо. Щоб відволікти її, я запропонувала шукати цигарки. Зробили ми ті закладки з цигарками, Елтон показує гарний результат, а потім заходить в локацію, де ще були закладки з запахом на пошук тіл, починає ігнорувати цигарки і позначати той запах. Це було відкриття, собаці дуже сподобалося, вона була зацікавлена. Я зрозуміла, що буде занадто такою собакою нехтувати», – розповіла тренерка.

Вона додала, що насправді зустріти таку собаку – велика рідкість. З досвіду пані Лариси, такі собаки зустрічаються одна на сто. Наразі це одна з найпотужніших собак загону, яка добре шукає і живих людей, і тіла загиблих.

Жінка, що займається розведенням собак, побачила цілеспрямованість та успіхи Марії з Елтоном і подарувала дівчині ще одне цуценя – бельгійську вівчарку малінуа на імʼя Пуля. Тож наразі Марія займається з двома собаками. Пуля також успішно пройшла всі тренування і вже її долучають до пошуку людей, в тому числі і на завалах в результаті ворожих обстрілів. В день нашої розмови з Ларисою Борисенко, Пуля успішно спрацювала в природному середовищі. Знайшла тіло хлопця, якого розшукував Камʼянський відділок поліції.

Наразі Марія – наймолодша в команді “Антарєс”. І хоч активно залучається за своїми вихованцями на пошук людей, в тому числі і в завалах багатоповерхівки в Дніпрі, проте, її не беруть на місії, де є ризики обстрілу чи мінні поля.

Нагадаємо

УНН поговорив з керівницею організації “Антарєс” Ларисою Борисенко, яка розповіла, як виникла ідея заснування такого добровільного загону та як працюють чотирилапі рятівники.



