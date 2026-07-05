Тайвань возобновляет "антикоммунистические" занятия для выпускников военных академий

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Министерство обороны Тайваня сообщило о возобновлении "антикоммунистических" патриотических занятий для выпускников военных академий. Такое решение приняли впервые за последние 25 лет из-за роста угроз со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Тайваня сообщило в воскресенье, что после четвертьвекового перерыва возобновило "антикоммунистические" патриотические занятия для своих выпускников, ссылаясь на рост угрозы со стороны Китая, поскольку высокопоставленный чиновник сообщил об очередном росте активности китайского флота. Во время холодной войны на Тайване широко разворачивались кампании, предупреждавшие об опасности "коммунистических бандитов" в Китае, правительство которого считает остров своей территорией - пишет издание.

В то же время, официальное "антикоммунистическое патриотическое воспитание" для выпускников военных учебных заведений завершилось еще в 2002 году и было переименовано в "патриотическое воспитание". Однако теперь занятия для выпускников снова возобновлены. По словам издания, это произошло из-за роста военной опасности и опасности проникновения со стороны Китая.

Вам необходимо четко понимать угрозы национальной безопасности и осознавать военную миссию "почему мы воюем и за кого мы воюем" - говорится в заявлении министерства обороны Тайваня.

Кроме того, по информации издания, лекции для выпускников будут читать чиновники из различных ведомств, в частности, речь идет о Совете по делам материкового Китая, Совете национальной безопасности, Министерстве юстиции и ведущем правительственном аналитическом центре Academia Sinica.

Напомним

Китай продолжил патрулирование береговой охраны у Тайваня, сменив группу кораблей во главе с Xiushan. В то же время береговая охрана Тайваня сообщила, что отслеживала действия китайских кораблей. По ее данным, во время операции китайская сторона также выходила на связь с торговыми судами, проходившими через этот район.