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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайфун "Бебинка" парализовал Шанхай: самый сильный шторм за более чем 70 лет

Тайфун "Бебинка" парализовал Шанхай: самый сильный шторм за более чем 70 лет

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 07:59  •  4330 просмотра

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Тайфун «Бебинка» обрушился на Шанхай, вызвав массовую эвакуацию и нарушение транспортного сообщения. Это самый мощный тропический циклон, поразивший город за более чем 70 лет, со скоростью ветра 151 км/ч.

Обычно оживленный финансовый центр Шанхая был парализован в понедельник, на фоне того, как жители спрятались дома, чтобы переждать худшее во время тайфуна "Бебинка", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Шторм категории 1, обрушившийся на Шанхай в понедельник утром, является самым мощным тропическим циклоном, непосредственно обрушившимся на город за более чем семь десятилетий.

Со скоростью ветра 151 км/ч вблизи своего центра, "Бебинка" обрушился на город с населением около 25 миллионов человек около 7:30 утра по местному времени. Как сообщают государственные СМИ, это был самый сильный шторм, обрушившийся на Шанхай со времен тайфуна "Глория" в 1949 году.

На город обрушился дождь, а сильный ветер повалил более 10 000 деревьев по всему Шанхаю, тогда как более 400 000 человек были эвакуированы из домов, находящихся под угрозой на пути "Бебинки".

Было задействовано более 56 000 спасателей, и к полудню в результате шторма, по сообщениям государственных СМИ, было зарегистрировано лишь одного травмированного.

Более 1400 рейсов из двух аэропортов города и более 570 пассажирских поездов были отменены с вечера воскресенья, что нарушило планы многих людей, отправляющихся в путешествие в связи с праздником середины осени, трехдневным государственным праздником в Китае.

Парки и предприятия были закрыты, поскольку четыре района Шанхая повысили уровень погодных предупреждений до максимально возможного, были сбои с некоторыми поездами метро, а автомагистрали и надземные дороги также были закрыты для движения или имели особые ограничения скорости.

Курорты в Шанхае, включая Shanghai Disney Resort, парк развлечений Цзиньцзян и Шанхайский парк диких животных, были временно закрыты, а многие паромы остановлены.

К началу понедельника центр шторма переместился из Шанхая в соседнюю провинцию Цзянсу, хотя ожидалось, что дожди продолжатся в финансовой столице Китая до конца дня.

Дополнение

Шанхай редко подвергается прямым ударам сильных тайфунов, которые обычно обрушиваются на сушу дальше на юге Китая. "Яги", разрушительный шторм 4 категории, прошел над южной провинцией Хайнань на прошлой неделе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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