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Тайфун "Бебінка" паралізував Шанхай: найсильніший шторм за понад 70 років

Тайфун "Бебінка" паралізував Шанхай: найсильніший шторм за понад 70 років

Київ • УНН

 • 14553 перегляди

Тайфун "Бебінка" обрушився на Шанхай, спричинивши масову евакуацію та порушення транспортного сполучення. Це найпотужніший тропічний циклон, що вразив місто за понад 70 років, зі швидкістю вітру 151 км/год.

Зазвичай жвавий фінансовий центр Шанхаю був паралізований у понеділок, на тлі того, як жителі сховалися вдома, щоб перечекати найгірше під час тайфуну "Бебінка", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Шторм категорії 1, що обрушився на Шанхай у понеділок вранці, є найпотужнішим тропічним циклоном, що безпосередньо обрушився на місто за більш ніж сім десятиліть.

Зі швидкістю вітру 151 км/год поблизу свого центру, "Бебінка" обрушився на місто з населенням близько 25 мільйонів людей близько 7:30 ранку за місцевим часом. Як повідомляють державні ЗМІ, це був найсильніший шторм, що обрушився на Шанхай з часів тайфуну "Глорія" 1949 року.

На місто обрушився дощ, а сильний вітер повалив понад 10 000 дерев по всьому Шанхаю, тоді як понад 400 000 людей було евакуйовано з будинків, що знаходяться під загрозою на шляху "Бебінки".

Було задіяно понад 56 000 рятувальників, і до полудня в результаті шторму, за повідомленнями державних ЗМІ, було зареєстровано лише одного травмованого.

Понад 1400 рейсів із двох аеропортів міста та понад 570 пасажирських поїздів було скасовано з вечора неділі, що порушило плани багатьох людей, які вирушають у подорож у зв'язку зі святом середини осені, триденним державним святом у Китаї.

Парки та підприємства були закриті, оскільки чотири райони Шанхаю підвищили рівень погодних попереджень до максимально можливого, були збої з деякими поїздами метро, а автомагістралі та надземні дороги також були закриті для руху або мали особливі обмеження швидкості.

Курорти в Шанхаї, включаючи Shanghai Disney Resort, парк розваг Цзіньцзян та Шанхайський парк диких тварин, були тимчасово закриті, а багато поромів зупинено.

До початку понеділка центр шторму перемістився з Шанхаю до сусідньої провінції Цзянсу, хоча очікувалося, що дощі продовжаться у фінансовій столиці Китаю до кінця дня.

Доповнення

Шанхай рідко зазнає прямих ударів сильних тайфунів, які зазвичай обрушуються на сушу далі на півдні Китаю. "Ягі", руйнівний шторм 4 категорії, пройшов над південною провінцією Хайнань минулого тижня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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