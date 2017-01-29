Т.Мей осудила указ Д.Трампа в отношении беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иммиграционная политика в Соединенных Штатах является вопросом для правительства США, так же, как иммиграционная политика нашего государства должна быть установлена нашим правительством. Но мы не согласны с таким подходом, и это не тот подход, который мы примем. Мы изучаем этот новый указ, чтобы увидеть, что он означает и какие правовые последствия он несет, в частности, для граждан Великобритании ", - заявил пресс-секретарь Т.Мей.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну .