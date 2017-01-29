Т.Мей засудила указ Д.Трампа щодо біженців

"Імміграційна політика в Сполучених Штатах є питанням для уряду США, так само, як імміграційна політика нашої держави повинна бути встановлена нашим урядом. Але ми не згодні з таким підходом, і це не той підхід, який ми приймемо. Ми вивчаємо цей новий указ, щоб побачити, що він означає і які правові наслідки він несе, зокрема, для громадян Великобританії", - заявив прес-секретар Т.Мей.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну.