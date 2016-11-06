Т.Мэй пообещала провести Brexit несмотря на решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести Brexit в полном объеме, несмотря на постановление Высокого суда, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Т.Мэй заявила, что парламент должен принять результаты референдума.
"Парламент проголосовал отдать решение о нашем членстве в ЕС в руки британского народа. Народ сделал свой выбор, и сделал его решительно", - заявила премьер.
Как сообщал УНН, суд в Великобритании заявил о невозможности Brexit без решения парламента.