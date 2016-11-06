Т.Мей пообіцяла провести Brexit попри рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла провести Brexit у повному обсязі, незважаючи на постанову Високого суду, передає УНН з посиланням на ВВС.
Т.Мей заявила, що парламент має прийняти результати референдуму.
"Парламент проголосував віддати рішення про наше членство в ЄС у руки британського народу. Народ зробив свій вибір, і зробив його рішуче", - заявила прем'єр.
Як повідомляв УНН, суд у Британії заявив про неможливість Brexit без рішення парламенту.