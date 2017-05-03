Т.Фьюри: я выиграю Е.Джошуа с привязанной за спиной рукой

"Уверен, что могу победить Джошуа, даже если одна рука у меня будет привязана за спиной. Мне 28 лет, а не 41, как Кличко. Мы с Джошуа можем провести крупнейший бой в мире. В нашем весе есть только он и я", - подчеркнул Т.Фьюри.

Заметим, что оба британца не знают поражений на профессиональном ринге. 27-летний Е.Джошуа получил 19 побед в 19 боях (все нокаутом). 28-летний Т.Фьюри имеет в активе 25 побед в 25 боях (18 нокаутом).

Как сообщал УНН, В.Кличко потерпел поражение в поединке с Е.Джошуа .