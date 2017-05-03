Т.Ф'юрі: я переможу Е.Джошуа з прив'язаною за спиною рукою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Британський боксер Тайсон Ф'юрі впевнений в своїй перемозі над співвітчизником Ентоні Джошуа, навіть якщо одна рука буде прив'язана за спиною, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
"Впевнений, що можу перемогти Джошуа, навіть якщо одна рука в мене буде прив'язана за спиною. Мені 28 років, а не 41, як Кличку. Ми з Джошуа можемо провести найбільший бій у світі. У нашій вазі є тільки він і я", - наголосив Т.Ф'юрі.
Зауважимо, що обидва британця не знають поразок на професійному рингу. 27-річний Е.Джошуа здобув 19 перемог в 19 боях (всі нокаутом). 28-річний Т.Ф'юрі має в активі 25 перемог в 25 боях (18 нокаутом).
Як повідомляв УНН, В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа.