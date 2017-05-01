Т.Блэр намерен вернуться в политику из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр намерен вернуться в политику из-за Brexit. Об этом он заявил в интервью The Mirror, передает УНН.
“Этот Brexit дал мне мотивацию вернуться в политику. Надо испачкать руки, и я это сделаю”, — заявил Т.Блэр.
Также он отметил, что выступает решительно против выхода Великобритании из ЕС.
“Мы еще не знаем, какая будет окончательная сделка по Brexit”, — добавил бывший премьер.
Справка УНН: Тони Блэр — бывший лидер Лейбористской партии Великобритании. В 1997 году он стал самым молодым премьер-министром за всю историю Великобритании. Он возглавлял правительство до 2007 года.
В середине апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Британские консерваторы рассчитывают по итогам выборов усилить свои позиции в парламенте, что поможет им провести процедуру Brexit.
Также ранее сообщалось, что Тони Блэр призвал людей подняться против Brexit.