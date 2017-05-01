Т.Блер має намір повернутися в політику через Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер має намір повернутися в політику через Brexit. Про це він заявив в інтерв’ю The Mirror, передає УНН.
“Цей Brexit дав мені мотивацію повернутися в політику. Треба забруднити руки, і я це зроблю”, — заявив Т.Блер.
Також він зауважив, що виступає рішуче проти виходу Великої Британії з ЄС.
“Ми досі не знаємо, яка буде остаточна угода по Brexit”, — додав колишній прем’єр.
Довідка УНН: Тоні Блер — колишній лідер Лейбористської партії Великобританії. У 1997 році він став наймолодшим прем’єр-міністром за всю історію Великої Британії. Він очолював уряд до 2007 року.
У середині квітня прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про проведення 8 червня дострокових виборів у парламент. Британські консерватори розраховують за підсумками виборів посилити свої позиції в парламенті, що допоможе їм провести процедуру Brexit.
Також раніше повідомлялося, що Тоні Блер закликав людей піднятися проти Brexit.