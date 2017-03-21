Северодонецкий мост стал лучшим проектом ЕС за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мост через реку Северский Донец в Луганской области, который был восстановлен в конце прошлого года после масштабных разрушений, победил в конкурсе на лучший проект ЕС за рубежом. Об этом в своем Twitter сообщает представительство ЕС в Украине, передает УНН.
"Наша общая победа! Проект ЕС по восстановлению моста в Северодонецке победил в глобальном конкурсе на лучший проект ЕС за рубежом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 6 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие реконструированного моста в Северодонецке (Луганская область), который был поврежден во время военных действий летом 2014 года. Восстановление моста осуществлялось при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта "Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Северский Донец".
Наша совместная # победа! Проект ЕС по восстановлению моста в Северодонецке победил в глобальном конкурсе на лучший проект ЕС за рубежом. pic.twitter.com/bSGFhSBvRa- EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 марта 2017 г.