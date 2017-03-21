Северодонецкий мост стал лучшим проектом ЕС за рубежом

"Наша общая победа! Проект ЕС по восстановлению моста в Северодонецке победил в глобальном конкурсе на лучший проект ЕС за рубежом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 6 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие реконструированного моста в Северодонецке (Луганская область), который был поврежден во время военных действий летом 2014 года. Восстановление моста осуществлялось при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта "Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Северский Донец".

Наша совместная # победа! Проект ЕС по восстановлению моста в Северодонецке победил в глобальном конкурсе на лучший проект ЕС за рубежом. pic.twitter.com/bSGFhSBvRa