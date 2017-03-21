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Сєвєродонецький міст став найкращим проектом ЄС за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Міст через річку Сіверський Донець на Луганщині, який був відновлений наприкінці минулого року після масштабних руйнувань, переміг у конкурсі на кращий проект ЄС за кордоном. Про це у своєму Twitter повідомляє представництво ЄС в Україні, передає УНН.

“Наша спільна перемога! Проект ЄС з відновлення мосту в Сєвєродонецьку переміг у глобальному конкурсі на кращий проект ЄС за кордоном”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 6 грудня 2016 року відбулося урочисте відкриття реконструйованого мосту в Сєвєродонецьку (Луганська область), який був пошкоджений під час військових дій влітку 2014 року. Відновлення мосту здійснювалося за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту “Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець”.

Наша спільна #перемога! Проект ЄС з відновлення мосту в Сєверодонецьку переміг у глобальному конкурсі на кращий проект ЄС за кордоном. pic.twitter.com/bSGFhSBvRa

— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 марта 2017 г.

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