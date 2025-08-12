Связи в России и участие в «Рейхсбюргерах»: оборонная компания ФРГ отстранила от работы сотрудника после расследования

Компания Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Альгой), которая также работает в оборонном секторе, отстранила от работы сотрудника, которого подозревают в контактах с российскими учреждениями и близких связях с движением "имперских граждан". Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Компания Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, дочерняя компания многонациональной компании Liebherr, базирующаяся на юге Германии и работающая в оборонном секторе, заявила об отстранении сотрудника из-за подозрения в контактах с российскими учреждениями и ультраправыми активистами.

Мы серьезно относимся к этой ситуации и начали соответствующее внутреннее расследование сообщила компания по запросу СМИ.

На прошлой неделе компания узнала после сообщений СМИ, что один из ее сотрудников был обвинен в контактах в кругах, близких к России, и в причастности к немецкой сцене "граждан Рейха" (Reichsbürgerbewegung).

Справка

Движение "Рейхсбюргеров" считает, что современная немецкая республика незаконно заменила Германскую империю, или Рейх, которая была основана в 1871 году и продолжала существовать под нацистским режимом до 1945 года. Они отвергают легитимность современного федеративного государства Германии и ее законов.

Сотрудник был принят на работу в качестве стратегического покупателя в 2011 году и с 2021 года работал в области анализа затрат. По словам компании, на обеих должностях он не имел доступа к стратегическим данным или данным, имеющим отношение к безопасности.

Дополнение

Баварская служба защиты конституции отказалась комментировать это дело, ссылаясь на права личности мужчины. Российское посольство в Берлине заявило, что оно проводит публичные мероприятия, которые посещают сотни людей. Однако посольство не собирает личные данные своих посетителей. - передает Die Zeit.

Напомним

