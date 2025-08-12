$41.450.06
Эксклюзив
09:50 • 11269 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 11993 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 10400 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 9814 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 13118 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18285 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81364 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128383 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 179178 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 129014 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Связи в России и участие в «Рейхсбюргерах»: оборонная компания ФРГ отстранила от работы сотрудника после расследования

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Компания Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH отстранила сотрудника из-за подозрений в контактах с российскими учреждениями и движением «имперских граждан». Работник не имел доступа к стратегическим данным, но компания начала внутреннее расследование.

Связи в России и участие в «Рейхсбюргерах»: оборонная компания ФРГ отстранила от работы сотрудника после расследования

Компания Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Альгой), которая также работает в оборонном секторе, отстранила от работы сотрудника, которого подозревают в контактах с российскими учреждениями и близких связях с движением "имперских граждан". Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Компания Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, дочерняя компания многонациональной компании Liebherr, базирующаяся на юге Германии и работающая в оборонном секторе, заявила об отстранении сотрудника из-за подозрения в контактах с российскими учреждениями и ультраправыми активистами.

Мы серьезно относимся к этой ситуации и начали соответствующее внутреннее расследование

 сообщила компания по запросу СМИ.

На прошлой неделе компания узнала после сообщений СМИ, что один из ее сотрудников был обвинен в контактах в кругах, близких к России, и в причастности к немецкой сцене "граждан Рейха" (Reichsbürgerbewegung).

Справка

Движение "Рейхсбюргеров" считает, что современная немецкая республика незаконно заменила Германскую империю, или Рейх, которая была основана в 1871 году и продолжала существовать под нацистским режимом до 1945 года. Они отвергают легитимность современного федеративного государства Германии и ее законов.

Сотрудник был принят на работу в качестве стратегического покупателя в 2011 году и с 2021 года работал в области анализа затрат. По словам компании, на обеих должностях он не имел доступа к стратегическим данным или данным, имеющим отношение к безопасности.

Дополнение

Баварская служба защиты конституции отказалась комментировать это дело, ссылаясь на права личности мужчины. Российское посольство в Берлине заявило, что оно проводит публичные мероприятия, которые посещают сотни людей. Однако посольство не собирает личные данные своих посетителей.

- передает Die Zeit.

Напомним

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана из-за задержания мужчины, собиравшего шпионскую информацию для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). 

Игорь Тележников

