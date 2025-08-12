Зв'язки в росії та участь у "Рейхсбюргерах": оборонна компанія ФРН відсторонила від роботи співробітника після розслідування

Компанія Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Альгой), яка також працює в оборонному секторі, відсторонила від роботи співробітника, якого підозрюють у контактах з російськими установами та близьких зв'язках із рухом "імперських громадян". Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Компанія Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, дочірня компанія багатонаціональної компанії Liebherr, що базується на півдні Німеччини та працює в оборонному секторі, заявила про відсторонення працівника через підозру у контактах з російськими установами та ультраправими активістами.

Ми серйозно ставимося до цієї ситуації і розпочали відповідне внутрішнє розслідування повідомила компанія на запит ЗМІ.

Минулого тижня компанія дізналася після повідомлень ЗМІ, що одного з її працівників звинуватили у контактах у колах, близьких до Росії, та у причетності до німецької сцени "громадян Рейху" (Reichsbürgerbewegung).

Довідка

Рух "Рейхсбюргерів" вважає, що сучасна німецька республіка незаконно замінила Німецьку імперію, або Рейх, яка була заснована в 1871 році і продовжувала існувати під нацистським режимом до 1945 року. Вони відкидають легітимність сучасної федеративної держави Німеччини та її законів.

Співробітник був прийнятий на роботу в якості стратегічного покупця в 2011 році і з 2021 року працював в області аналізу витрат. За словами компанії, в обох посадах він не мав доступу до стратегічних даних або даних, що мають відношення до безпеки.

Доповнення

Баварська служба захисту конституції відмовилася коментувати цю справу, посилаючись на права особи чоловіка. Російське посольство в Берліні заявило, що воно проводить публічні заходи, які відвідують сотні людей. Однак посольство не збирає особисті дані своїх відвідувачів. - передає Die Zeit.

Нагадаємо

