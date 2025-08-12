Зв'язки в росії та участь у "Рейхсбюргерах": оборонна компанія ФРН відсторонила від роботи співробітника після розслідування

$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11341 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12062 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10443 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9900 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13152 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18303 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81425 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128435 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11338 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9720 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 17012 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81422 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128431 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11254 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22412 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122757 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238797 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Зв'язки в росії та участь у "Рейхсбюргерах": оборонна компанія ФРН відсторонила від роботи співробітника після розслідування

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Компанія Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH відсторонила співробітника через підозри у контактах з російськими установами та рухом "імперських громадян". Працівник не мав доступу до стратегічних даних, але компанія розпочала внутрішнє розслідування.

Зв'язки в росії та участь у "Рейхсбюргерах": оборонна компанія ФРН відсторонила від роботи співробітника після розслідування

Компанія Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Альгой), яка також працює в оборонному секторі, відсторонила від роботи співробітника, якого підозрюють у контактах з російськими установами та близьких зв'язках із рухом "імперських громадян". Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Компанія Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, дочірня компанія багатонаціональної компанії Liebherr, що базується на півдні Німеччини та працює в оборонному секторі, заявила про відсторонення працівника через підозру у контактах з російськими установами та ультраправими активістами.

Ми серйозно ставимося до цієї ситуації і розпочали відповідне внутрішнє розслідування

 повідомила компанія на запит ЗМІ.

Минулого тижня компанія дізналася після повідомлень ЗМІ, що одного з її працівників звинуватили у контактах у колах, близьких до Росії, та у причетності до німецької сцени "громадян Рейху" (Reichsbürgerbewegung).

Довідка

Рух "Рейхсбюргерів" вважає, що сучасна німецька республіка незаконно замінила Німецьку імперію, або Рейх, яка була заснована в 1871 році і продовжувала існувати під нацистським режимом до 1945 року. Вони відкидають легітимність сучасної федеративної держави Німеччини та її законів.

Співробітник був прийнятий на роботу в якості стратегічного покупця в 2011 році і з 2021 року працював в області аналізу витрат. За словами компанії, в обох посадах він не мав доступу до стратегічних даних або даних, що мають відношення до безпеки.

Доповнення

Баварська служба захисту конституції відмовилася коментувати цю справу, посилаючись на права особи чоловіка. Російське посольство в Берліні заявило, що воно проводить публічні заходи, які відвідують сотні людей. Однак посольство не збирає особисті дані своїх відвідувачів.

- передає Die Zeit.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану через затримання чоловіка, що збирав шпигунську інформацію для Корпусу стражів ісламської революції (КВІР). 

Ігор Тележніков

Новини Світу
Німеччина
Берлін