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Празднование Рош-га-Шана в Умани: правоохранители работали в усиленном режиме

Празднование Рош-га-Шана в Умани: правоохранители работали в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 146219 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Паломники покидают Умань после девятидневного празднования Рош-га-Шана. Правоохранители работали в усиленном режиме и продолжают обеспечивать правопорядок в городе, пишет УНН со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Цитата

"Сейчас паломники покидают город. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Умани полиция и силовой блок работали в усиленном режиме. Правоохранители сообщили, что в течение девяти дней работы сводного отряда на территории паломничества и города в полицию поступило около 80 обращений, касающихся нарушения правил дорожного движения, потери документов и личных вещей.

"Благодаря профессиональным, слаженным и четко скоординированным действиям сводного отряда, в составе Нацполиции, ГСЧС, СБУ, военнослужащих Национальной гвардии Украины, пограничников удалось избежать чрезвычайных и резонансных событий во время празднования иудейского нового года", - сообщили в полиции.

Сейчас ситуация с безопасностью остается контролируемой.

Напомним

ГСЧС 18 сентября сообщила, что празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана в Умани подошло к концу. Паломники начали выезжать из города.

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