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Святкування Рош-га-Шана в Умані: правоохоронці працювали у посиленому режимі

Святкування Рош-га-Шана в Умані: правоохоронці працювали у посиленому режимі

Київ • УНН

 • 146221 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Паломники покидають Умань після дев'ятиденного святкування Рош-га-Шана. Правоохоронці працювали у посиленому режимі та продовжують забезпечувати правопорядок у місті, пише УНН з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Цитата

"Наразі паломники покидають місто. Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в Умані поліція та силовий блок працювали у посиленому режимі. Правоохоронці повідомили, що протягом дев'яти днів роботи зведеного загону на території паломництва та міста до поліції надійшло близько 80 звернень, які стосувалися порушення правил дорожнього руху, втрату документів та особистих речей.

"Завдяки професійним, злагодженим та чітко скоординованим діям зведеного загону, у складі Нацполіції, ДСНС, СБУ, військовослужбовців Національної гвардії України, прикордонників вдалося уникнути надзвичайних та резонансних подій під час відзначення юдейського нового року", - поінформували у поліції.

Наразі безпекова ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо

ДСНС 18 вересня повідомила, що святкування іудейського Нового року - Рош га-Шана в Умані добігло кінця. Паломники почали виїжджати з міста.

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