Свобода и энергия: Pantone посвятил Украине два цвета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Институт цвета Pantone выложил в соцсеть Instagram фото оттенков государственного флага Украины, чтобы поддержать украинцев в борьбе против российских оккупантов, сообщает УНН.
Детали
Компания, которая диктует стандарты цвета в мире моды, опубликовала на своей официальной странице в Instagram государственный флаг Украины. Его оттенки получили названия: свободный синий (freedom blue) и энергичный желтый (energising yellow).
Также компания опубликовала фото желтых подсолнухов на фоне голубого неба.
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Напомним
Институт цвета Pantone определил главный цвет 2022 года — сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri.