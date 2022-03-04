Свобода и энергия: Pantone посвятил Украине два цвета

Детали

Компания, которая диктует стандарты цвета в мире моды, опубликовала на своей официальной странице в Instagram государственный флаг Украины. Его оттенки получили названия: свободный синий (freedom blue) и энергичный желтый (energising yellow).

Также компания опубликовала фото желтых подсолнухов на фоне голубого неба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANTONE (@pantone)

Напомним

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2022 года — сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri.