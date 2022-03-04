Свобода та енергія: Pantone присвятив Україні два кольори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Інститут кольору Pantone виклав у соцмережу Instagram фото відтінків державного прапору України, щоб підтримати українців у боротьбі проти російських окупантів, повідомляє УНН.
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Компанія, яка диктує стандарти кольору у світі моди, опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram державний прапор України. Його відтінки дістали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний жовтий (energising yellow).
Також компанія опублікувала фото жовтих соняшників на тлі блакитного неба.
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Нагадаємо
Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2022 року — бузковий відтінок 17-3938 Very Peri.