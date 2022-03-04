Свобода та енергія: Pantone присвятив Україні два кольори

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Компанія, яка диктує стандарти кольору у світі моди, опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram державний прапор України. Його відтінки дістали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний жовтий (energising yellow).

Також компанія опублікувала фото жовтих соняшників на тлі блакитного неба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANTONE (@pantone)

Нагадаємо

Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2022 року — бузковий відтінок 17-3938 Very Peri.