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Всемирный банк не верит в усилия Правительства по решению проблем населения - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 7618 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что до 2018 года в стране будет наблюдаться высокий уровень бедности. Кроме того, не верят они и в усилия правительства по решению проблем переселенцев. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

Всемирный банк не верит в усилия Правительства по решению проблем населения - С.Арбузов

"При этой власти ситуация с бедностью в стране кардинально не изменится. По сути, к такому выводу пришли эксперты Всемирного банка. В новом обзоре экономик региона Европы и Центральной Азии указывается, что до 2018 года уровень бедности будет оставаться выше своих уровней 2014 г. (кстати, базовым следовало бы выбрать 2013 год, как самый благополучный с точки зрения благосостояния населения).

Не верят во Всемирном банке и в усилия украинского правительства по решению проблем переселенцев. Ожидается, что будет сохраняться их высокая уязвимость, а это, между прочим, более 5% населения Украины", - отметил он.

По его данным, ожидаемые темпы экономического роста в 1-2% в 2016-2017 годах и около 3-4% в следующие не позволят улучшить и ситуацию на рынке труда. Значительное увеличение занятости не предвидится.

"При этом поляризация общества и рост популизма на фоне ухудшения уровня жизни, усиливает рост недоверия к институтам власти. При крайне низком уровне общественной поддержки нынешних украинских руководителей к власти вполне могут прийти маргинальные радикальные политики. И тогда о перспективах экономики вовсе говорить не приходится", - резюмировал С.Арбузов.

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