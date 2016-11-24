Світовий банк не вірить в зусилля Уряду по вирішенню проблем населення - С.Арбузов

“При цій владі ситуація з бідністю в країні кардинально не зміниться. По суті, до такого висновку прийшли експерти Світового банку. У новому огляді економік регіону Європи та Центральної Азії вказується, що до 2018 року рівень бідності буде залишатися вище своїх рівнів 2014 року (до речі, базовим варто було б вибрати 2013 рік, як самий благополучний з точки зору добробуту населення).

Не вірять у Світовому банку і в зусилля українського уряду щодо вирішення проблем переселенців. Очікують, що буде зберігатися їх висока вразливість, а це, між іншим, більше 5% населення України”, — зазначив він.

За його даними, очікувані темпи економічного зростання в 1-2% в 2016-2017 роках і близько 3-4% в наступні не дозволять поліпшити і ситуацію на ринку праці. Значного збільшення зайнятості не передбачається.

“При цьому поляризація суспільства і зростання популізму на тлі погіршення рівня життя, підсилює зростання недовіри до інститутів влади. При вкрай низькому рівні суспільної підтримки нинішніх українських керівників до влади цілком можуть прийти маргінальні радикальні політики. І тоді про перспективи економіки зовсім говорити не доводиться”, — резюмував С.Арбузов.