Світовий банк не вірить в зусилля Уряду по вирішенню проблем населення - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Експерти Світового банку прогнозують, що до 2018 року в країні буде спостерігатися високий рівень бідності. Крім того, не вірять вони і в зусилля уряду по вирішенню проблем переселенців. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.
“При цій владі ситуація з бідністю в країні кардинально не зміниться. По суті, до такого висновку прийшли експерти Світового банку. У новому огляді економік регіону Європи та Центральної Азії вказується, що до 2018 року рівень бідності буде залишатися вище своїх рівнів 2014 року (до речі, базовим варто було б вибрати 2013 рік, як самий благополучний з точки зору добробуту населення).
Не вірять у Світовому банку і в зусилля українського уряду щодо вирішення проблем переселенців. Очікують, що буде зберігатися їх висока вразливість, а це, між іншим, більше 5% населення України”, — зазначив він.
За його даними, очікувані темпи економічного зростання в 1-2% в 2016-2017 роках і близько 3-4% в наступні не дозволять поліпшити і ситуацію на ринку праці. Значного збільшення зайнятості не передбачається.
“При цьому поляризація суспільства і зростання популізму на тлі погіршення рівня життя, підсилює зростання недовіри до інститутів влади. При вкрай низькому рівні суспільної підтримки нинішніх українських керівників до влади цілком можуть прийти маргінальні радикальні політики. І тоді про перспективи економіки зовсім говорити не доводиться”, — резюмував С.Арбузов.