Мировые цены на продовольствие рекордно взлетели на фоне вторжения россии в Украину - ООН

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"Как сообщила сегодня ФАО, война в Черноморском регионе спровоцировала потрясения на рынках основных зерновых культур и растительных масел, в результате чего мировые цены на продовольственные товары в марте резко выросли и достигли максимального исторического уровня", - указали в организации ООН.

Детали

В марте 2022 года, как указано, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на корзину наиболее ходовых продовольственных товаров. На этом уровне индекс оказался на 33,6 процента выше, чем в марте 2021 года.

В частности, индекс цен на зерновые в марте оказался на 17,1% выше, чем в феврале, что, как указано, "было обусловлено значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые, главным образом вследствие войны на Украине".

Указано, что в последние три года на долю российской федерации и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на пшеницу, по данным ФАО, в течение месяца взлетели на 19,7%, чему также способствовали опасения относительно состояния посевов в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу за месяц выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня, и, кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.

Индекс цен на растительные масла в марте вырос на 23,2% "в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина", сообщили в ФАО.

Дополнение

В экспертных кругах считают, что война, развязанная россией против Украины, если ее не прекратить уже сейчас, может привести к глобальному продовольственному кризису и голоду, самые серьезные ее последствия будет ощутимы в 2023 году.