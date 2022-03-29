Експерт про продовольчу кризу через війну в Україні: 2023 рік стане катастрофою

Цитата

“Роль України в продуктовому ланцюжку світової торгівлі є надзвичайно великою і важливою. Тому відповідно, якщо додати до цього ще і росію, яка зараз частково заблокована, а частково сама відгородилась від світового ринку – відповідно, що у всьому світі наростає продовольча криза або ж світовий голод, який, по суті, вже буде у всьому світі, починаючи з осені цього року. Але всі експерти погоджуються у тому, що це – лише початок, ці проблеми, скоріш за все, будуть нарощуватись і, якщо зараз не зупинити війну в Україні, то найскладніші проблеми будуть 2023 року”, - зазначив фахівець.

Деталі

З його слів, до продовольчої кризи доєднається не лише Україна і росія, але і Латинська Америка та інші країни світу. Як пояснив Ліссітса, окрім того, що в України заблоковані канали збуту продукції, є ще проблеми з доставками міндобрив по всьому світу, адже і росія, і Україна є глобальними гравцями і на цьому ринку.

“Тому, відповідно, тема голоду актуальна. Про неї зараз говорять на всіх світових каналах, і вона не просто обговорюється, але і намагаються вирішити ці проблеми. Як на мене, основна проблема сидить в Москві, і до вирішення проблеми у Москві на сьогоднішній день всі інші варіанти є досить недоцільними або малоефективними”, - сказав він.

На думку експерта, на сьогодні потреба України для проведення основних робіт з сільськогосподарського виробництва сягає до 20 млрд доларів на найближчі два роки.

Він наголосив на необхідності створити фонд для підтримки українського АПК. "Він може знаходитись або у Світовому банку, або в ЄБРР, питання не в цьому. Питання в тому, що якщо світ не забезпечить фінансами український АПК, то два роки буде голод, а далі – взагалі невідома ситуація. Тому, тут треба чітко аргументувати до світового співтовариства: зараз у нас ситуація критична, але в усьому світі вона буде більш критичною восени, а 2023 рік стане катастрофою для світового співтовариства", - додав очільник УКАБ.

Раніше

Всесвітня продовольча програма (WFP) попередила, що гуманітарна криза в Україні загрожує гострою нестачею продовольства у кількох регіонах світу.