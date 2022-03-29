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Эксперт о продовольственном кризисе из-за войны в Украине: 2023 год станет катастрофой

Киев • УНН

 • 949172 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Война, развязанная россией против Украины, если ее не прекратить уже сейчас, может привести к глобальному продовольственному кризису и голоду, самые серьезные его последствия будут ощутимы в 2023 году. Такое мнение в комментарии УНН высказал президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Эксперт о продовольственном кризисе из-за войны в Украине: 2023 год станет катастрофой

Цитата

“Роль Украины в продуктовой цепочке мировой торговли является чрезвычайно большой и важной. Поэтому соответственно, если добавить к этому еще и россию, которая сейчас частично заблокирована, а частично сама отгородилась от мирового рынка - соответственно, что во всем мире нарастает продовольственный кризис или же мировой голод, который, по сути, уже будет во всем мире, начиная с осени этого года. Но все эксперты соглашаются в том, что это - только начало, эти проблемы, скорее всего, будут наращиваться и, если сейчас не остановить войну в Украине, то самые сложные проблемы будут в 2023 году”, - отметил специалист.

Детали

По его словам, к продовольственному кризису присоединятся не только Украина и россия, но и Латинская Америка и другие страны мира. Как пояснил Лисситса, кроме того, что у Украины заблокированы каналы сбыта продукции, есть еще проблемы с поставками минудобрений по всему миру, ведь и россия, и Украина являются глобальными игроками и на этом рынке.

"Поэтому, соответственно, тема голода актуальна. О ней сейчас говорят на всех мировых каналах, и она не просто обсуждается, но и пытаются решить эти проблемы. Как по мне, основная проблема сидит в Москве, и до решения проблемы в Москве на сегодняшний день все остальные варианты являются достаточно нецелесообразными или малоэффективными”, - сказал он.

По мнению эксперта, на сегодня потребность Украины для проведения основных работ по сельскохозяйственному производству достигает до 20 млрд долларов на ближайшие два года.

Он подчеркнул необходимость создать фонд для поддержки украинского АПК. "Он может находиться либо во Всемирном банке, либо в ЕБРР, вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мир не обеспечит финансами украинский АПК, то два года будет голод, а дальше - вообще неизвестная ситуация. Поэтому, здесь надо четко аргументировать мировому сообществу: сейчас у нас ситуация критическая, но во всем мире она будет более критической осенью, а 2023 год станет катастрофой для мирового сообщества", - добавил глава УКАБ.

Ранее

Всемирная продовольственная программа (WFP) предупредила, что гуманитарный кризис в Украине грозит острой нехваткой продовольствия в нескольких регионах мира.

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