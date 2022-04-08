Світові ціни на продовольство рекордно злетіли на тлі вторгнення росії в Україну - ООН

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"Як повідомила сьогодні ФАО, війна в Чорноморському регіоні спровокувала потрясіння на ринках основних зернових культур і олії, внаслідок чого світові ціни на продовольчі товари в березні різко зросли і досягли максимального історичного рівня", - зазначили в організації ООН.

Деталі

У березні 2022 року, як зазначено, середнє значення індексу продовольчих цін ФАО становило 159,3 пункту, що на 12,6% вище за значення лютого, "коли воно досягло найвищого рівня з моменту створення цього індексу в 1990 році". Цей індекс дозволяє щомісяця відстежувати коливання світових цін на кошик найбільш ходових продовольчих товарів. На цьому рівні індекс виявився на 33,6% вищим, ніж у березні 2021 року.

Зокрема, індекс цін на зернові в березні виявився на 17,1% вищим, ніж у лютому, що, як зазначено, "було зумовлено значним зростанням цін на пшеницю і всі фуражні зернові, головним чином унаслідок війни в Україні".

Вказано, що останні три роки на частку російської федерації та України припадало близько 30% світового експорту пшениці та 20% світового експорту кукурудзи. Світові ціни на пшеницю, за даними ФАО, протягом місяця злетіли на 19,7%, чому також сприяли побоювання щодо стану посівів у США. Ціни на кукурудзу за місяць зросли на 19,1%, досягнувши рекордного рівня, і, крім того, зростання цін торкнулося ячміню та сорго.

Індекс цін на олії в березні зріс на 23,2% "у результаті зростання котирувань соняшникової олії, провідним світовим експортером якої є Україна", повідомили у ФАО.

Доповнення

В експертних колах вважають, що війна, розв’язана росією проти України, якщо її не припинити вже зараз, може призвести до глобальної продовольчої кризи і голоду, найсерйозніші її наслідки буде відчутно в 2023 році.