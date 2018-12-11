Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 60,16 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,32%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,14 доллара за баррель, прибавив 0,27%.
Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.