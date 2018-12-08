ОПЕК+ домовився про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Організація країн-експортерів нафти ОПЕК і держави, що не входять в цю організацію, включаючи Росію (ОПЕК+), домовилися про зниження з наступного року обсягу нафтовидобутку на 1,2 млн барелів на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"П'ята конференція країн ОПЕК і "Не ОПЕК" зробила висновок, що слід скоротити загальний видобуток нафти на 1,2 млн баррелів на добу з січня 2019 року на період шість місяців. Вклад країн ОПЕК складе 0,8 млн барелів за добу (2,5%), а країн не ОПЕК - 0,4 млн барелів (2%)", - йдеться в коммюніке конференції.
Як повідомляв УНН раніше, ОПЕК і виробники, що не входять у картель, працювали над укладенням угоди про скорочення видобутку нафти щонайменше на 1,3 мільйона барелів на добу. Основною перешкодою було небажання Росії істотно зменшувати обсяг виробництва.