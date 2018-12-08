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ОПЕК+ договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

Киев • УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, включая Россию (ОПЕК+), договорились о снижении со следующего года объема нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ОПЕК+ договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

"Пятая конференция стран ОПЕК и "Не ОПЕК" сделала вывод, что следует сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 на период шести месяцев. Вклад стран ОПЕК составит 0,8 млн баррелей в сутки (2,5%), а стран не ОПЕК - 0,4 млн баррелей (2%)", - говорится в коммюнике конференции.

Как сообщал УНН ранее, ОПЕК и производители, не входящие в картель, работали над заключением соглашения о сокращении добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Основным препятствием было нежелание России существенно уменьшать объем производства.

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