ОПЕК+ договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

"Пятая конференция стран ОПЕК и "Не ОПЕК" сделала вывод, что следует сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 на период шести месяцев. Вклад стран ОПЕК составит 0,8 млн баррелей в сутки (2,5%), а стран не ОПЕК - 0,4 млн баррелей (2%)", - говорится в коммюнике конференции.

Как сообщал УНН ранее, ОПЕК и производители, не входящие в картель, работали над заключением соглашения о сокращении добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Основным препятствием было нежелание России существенно уменьшать объем производства.