Мировые цены на нефть снизились

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,59 доллара за баррель, потеряв 0,57%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.