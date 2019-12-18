Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку впали в ціні до 65,85 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,38%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,59 долара за барель, втративши 0,57%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.