Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 62,68 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,13 доллара за баррель, потеряв 0,24%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, производство нефти в Украине за год выросло на 7,2%.