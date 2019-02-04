Світові ціни на нафту знизилися

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 55,13 долара за барель, втративши 0,24%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.