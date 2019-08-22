Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром упали в цене до 60,25 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,08%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,70 доллара за баррель, прибавив 0,04%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.