Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку впали в ціні до 60,25 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,70 долара за барель, додавши 0,04%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.