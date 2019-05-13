Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром выросли в цене до 70,83 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,30%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,63 доллара за баррель, потеряв 0,05%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.