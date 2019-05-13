Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку зросли в ціні до 70,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,30%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,63 долара за барель, втративши 0,05%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.