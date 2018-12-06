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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Мировые цены на нефть упали

Киев • УНН

 • 12886 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 61,06 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть упали

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,81%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,37 доллара за баррель, потеряв 0,98%.

Добавим, по данным Reuters, ОПЕК и производители, не входящие в картель, работают над заключением соглашения о сокращении добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Однако, по данным источников, в настоящее время основным препятствием является нежелание России существенно уменьшать объем производства. Ожидается, что решение об уровне добычи в 2019 году примут на встрече в Вене 5-7 декабря.

Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.

Украинские Национальные Новости

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