Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 61,06 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,81%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,37 доллара за баррель, потеряв 0,98%.
Добавим, по данным Reuters, ОПЕК и производители, не входящие в картель, работают над заключением соглашения о сокращении добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Однако, по данным источников, в настоящее время основным препятствием является нежелание России существенно уменьшать объем производства. Ожидается, что решение об уровне добычи в 2019 году примут на встрече в Вене 5-7 декабря.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.